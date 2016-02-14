28 فبراير.. الحكم على "بيرو" المتهمة بالدعارة وإقامة حفلات جنس بالهرم

قررت محكمة جنح الهرم تاجيل محاكمة "بيرو" المتهمة بممارسة الرذيلة مع الراغبين من رجال الأعمال الخليجيين، وإقامة حفلات جنسية بفيلا تستأجرها بمنطقة هضبة الأهرام للحكم بجلسة 28 فبراير الجارى.

وكشفت تحقيقات النيابة، التى باشرها المستشار شريف رشاد، أن المتهمة والشهيرة بـ"بيرو" تم ضبطها بصحبة "خليجى" فى وضع مخل، وكشفت التحريات حصولها على مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل ممارسة الجنس، وأنها اعتادت على إقامت حفلات جنسية داخل وخارج مصر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة اتخذت فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، وحولها إلى وكر لممارسة الرذيلة، واستقبال الراغبين فى ممارسة الجنس مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلية، وأنها اعتادت على إقامة حفلات جنسية بالفيلا التى تستأجرها، كما أنها تستعين بخادمة لاستقطاب الزبائن.

تم ضبط المتهمة بناء على إذن من النيابة، بعد مداهمة الفيلا وتمكن المقدم تامر فاروق والرائدان أحمد أبو السعود ومحمد سعيد، من ضبط المتهمة فى وضع مخل مع رجل أعمال خليجى، وضبط بحوزتها هاتف محمول يحتوى على صور عارية لها، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.