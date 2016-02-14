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ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بمصنع غير مرخص فى المنيا

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ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بمصنع غير مرخص فى المنيا ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بمصنع غير مرخص فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الفاسدة بمصنع غير مرخص فى المنيا.

كانت وردت معلومات لمديرية تموين المنيا بوجود مصنع بالمنطقة الصناعية "نفرتيتى" غير مرخص ويقوم بتقليد العلامات التجارية للمصانع الكبيرة.

وعلى الفور تشكلت حملة بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة الدكتور نصيف الحفناوى، وتم مصادرة 100 عبوة كحول إيثيلى بخاخة، و100 عبوة بلاستيك ماء أكسجين و10 كرتونة بيكربونات تحتية على 12 علبة، و300 بخاخة ماء أكسجين و300 زجاجة لبخة كوالين وجركن كبير 30 لترا ماء أكسجين و3 آلاف عبوة بلاستيك بودرة سلفا و100 عبوة بلاستيك برمنجانات بوتاسيوم و1000 عبوة بلاستيك محلول حلات رصاص و1000 عبوة بلاستيك بخاخ كوالين وكرتونة بداخلها 6 برطمان برمنجات بوتاسيوم بودرة و200 عبوة بلاستيك قطران طبى و310 عبوة بلاستيك جلسرين ماليزيا و202 عبوة بلاستيك ماء و200 عبوة اسبراى كحول ايثانوى و130 عبوة فازلين نقى و50 علبة بلاستيك صغيرة فازلين طبى و500 عبوة بلاستك مرهم مختلفة الألوان والأنواع والإحجام و6 كراتين معبأة استيكرات لجميع أصناف الأدوية و600 عبوة مطهر أحمر و144 عبوة بلاستيك مرهم و1000 عبوة صغيرة يود أدوية منخفضة التركيز و300 عبوة مرهم اكتيول-و160 عبوة بلاستيك جلسرين نقط للأذن و300 كيس بدون بيانات سم فئران و300 عبوة جلسرين ماركة لينا و700 عبوة ماس أزرق و250 عبوة اسبراى ماس أزرق و300 عبوة زجاجة بتدين أحمر وكرتونة بها 4 أكياس فازلين زنة الكيس 7 كيلو وجوال ملح إنجليزى 20 كيلو جرام وميزان إليكترونى.

تم إلقاء القبض على المدير المسئول عن المصنع "علاء الدين.خ" وتم إرسال عينات للمعامل المركزية لتحليها للتوقف على مدى صلاحيتها، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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