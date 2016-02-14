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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة نقب الوادى الجديد

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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة نقب الوادى الجديد إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة نقب الوادى الجديد
أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من منطقة النقب بالوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة بالقرب من منطقة النقب الوعرة، ما أسفر عن إصابة كل من محمد على إبراهيم 41 سنة وثروت مدنى أحمد 47 سنة ورجب شعبان 20 سنة ومصطفى حسن محمود 46 سنة بجروح وكسور وكدمات تم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث.

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