بالصور.. دورة تنمية مهارات مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالغربية

نظمت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالغربية، برنامجا تدريبيا بعنوان "تنمية مهارات مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية" بمديرية التربية والتعليم، فى إطار رفع الكفاءة المهنية والإدارية والقانونية واستهدف مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى الإدارات النوعية، وبعض مديرى المدارس الثانوية.

تنعقد الدورة فى الفترة من 14 إلى 22 فبراير الجارى، من خلال نخبة من المدربين المتخصصين، حيث قامت بالمحاضرة وورشة العمل اليوم الدكتورة جيهان عبد الواحد، مدرب التنمية البشرية، ومدرب لجنة التعليم ببيت العيلة.



>