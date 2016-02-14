دفاع سيد مشاغب: موكلى أضرب عن الطعام بسبب نقله لسجن شديد الحراسة

قال سيد مشاغب أحد قيادات ألتراس الزمالك، والمتهم فى قضية "أحداث الدفاع الجوى"، عقب نظر محاكمته فى جلسة، اليوم الأحد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إنه دخل فى إضراب عن الطعام منذ يومين،ولم يتمكن مشاغب من استكمال حديثه من داخل القفص بسبب نقله من قفص الاتهام لسيارة الترحيلات.

فيما أكد أسامة الجوهرى أحد فريق الدفاع عن سيد مشاغب، إن موكله دخل فى إضراب عن الطعام اعتراضا على قرار إدارة سجن طرة، بنقله من سجن طرة 1 إلى سجن طرة مشدد 2.

وأضاف "الجوهرى" أن مشاغب حكم عليه بالحبس سنة فى قضية "اقتحام نادى الزمالك"، وأن هذه الحكم غير نهائى وسيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض.

فيما قال محمد ناصف أحد أعضاء فريق الدفاع عن سيد مشاغب وباقى المتهمين بقضية "أحداث الدفاع الجوى"، إنه سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام لإثبات دخول موكله فى إضراب عن الطعام بسبب تعنت إدارة السجن ونقله لسجن 2 شديد الحراسة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سمير أسعد اليوم الأحد، قد قررت إحالة أوراق قضية أحداث الدفاع الجوى إلى عضو شمال الدائرة المستشار وجدى عبد المنعم كقاضى تحقيق له كل صلاحيات قاضى التحقيق، إعمالا للمادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية ولمدة 6 أشهر، ويعرض بعهدها ما ينتهى إليه التحقيق على رئيس المحكمة، حيث تبين للمحكمة أن أوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، الأمر الذى ترى معه المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق فيها من جديد.