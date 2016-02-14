التضامن الاجتماعى بدمياط تعد تقريرا عن حريق مصنع زيوت بالركابية الجديدة

توجه حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط على رأس لجنة، إلى موقع حادث حريق مصنع الزيوت والشحوم بقرية الركابية الجديدة التابعة لمركز كفر سعد، وذلك بناء على تكليف من الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، وهو الحريق الذى نشب مساء أمس السبت.

واللجنة مكونة من وفاء عبد المؤنس عبد العزيز رئيسة وحدة الركابية، "و إبراهيم محمد أبو العلا" إدارة الضمان والإغاثة بالمديرية، وحامد عبد اللطيف فكرى بركات "مندوب صرف وحدة الركابية" وتبين للجنة من الفحص والمعاينة أن المصنع ملك للمواطن محمد على السيد أحمد أبو النجا والمصنع للزيوت وتعبئة الزيوت والشحوم، و الحادث نتج عن ماس كهربائي، كما أسفر الحادث عن حالات اختناق لبعض المنازل المجاورة.

والمصابين هم :

>هدية عبد الكريم علي ،محمد على أحمد على، وعزة عبد الفتاح عز، وعفاف على محمد، و عرفات مسعد كمال، و ايمن عاشور نصرونبيل صادق و ظريفة سماحة محمد

>و تم نقل المصابين الي مستشفي الازهر بدمياط الجديدة وتم خروج " 7 " حالات بعد تقديم الاسعافات اللازمة،وتم حجز حالة واحدة وهي ظريفة سماحة محمد حيث تعاني من اشتباه كسر بالحوض، و جاري عمل الاجراءات اللازمة نحو الاطلاع علي محضر الشرطة لمعرفة ملابسات الحادث وهل المصنع مؤمن عليه ومرخص من عدمه

وكانت قوة من الحماية المدنية بدمياك بقيادة العميد محمد صبحى مدير ادارة الحماية المدنية بدمياط قد تمكنت قى ساعة متاخرة مساء امس من السيطرة على الحريق.