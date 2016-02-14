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بالصور.. أمن سيوة يضبط سيارة محملة بـ18 ألف علبة سجائر مهربة عبر الحدود

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بالصور.. أمن سيوة يضبط سيارة محملة بـ18 ألف علبة سجائر مهربة عبر الحدود بالصور.. أمن سيوة يضبط سيارة محملة بـ18 ألف علبة سجائر مهربة عبر الحدود
تمكن الرائد مهاب رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة سيوة، والنقيب محمد عبد القادر، معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة بالاشتراك مع عناصر من القوات المسلحة، من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة لاند كروزر وفر قائدها هاربًا تاركًا السيارة محملة بـ18 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع مهربة عبر الحدود مع ليبيا، وذلك أثناء المرور بمنطقة بهى الدين غرب واحة سيوة.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا اليوم الأحد، بضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة لاند كروزر، بيج اللون، فر قائدها هاربًا تاركًا السيارة عند مشاهدته للقوات.

وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها 18 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية لكونها مهربة عبر الحدود من دولة ليبيا.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة المختصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح تهريب سيوة وجارِ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم الهارب.

أمن سيوة يضبط سيارة محملة بـ 18 ألف علبة سجائر مهربة عبر الحدود (1)

أمن سيوة يضبط سيارة محملة بـ 18 ألف علبة سجائر مهربة عبر الحدود (2)

أمن سيوة يضبط سيارة محملة بـ 18 ألف علبة سجائر مهربة عبر الحدود (3)
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