بالصور..محافظ الإسماعيلية: بدء تسليم الدفعة الأولى من مشروع "قرية الأمل"

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتسليم الدفعة الأولى من منازل مشروع قرية الأمل بالقنطرة شرق المخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وتسكينهم بالقرية على أن يتم تسليم المنتفعين بالمشروع لقطع الأراضى المخصصة لهم بالمشروع الاثنين 22 من فبراير الجارى، وذلك بناءا على تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى لمجلس أمناء مشروع قرية الأمل بالقنطرة شرق والذى عقد برئاسة المحافظ وحضور المهندس محمد السقا رئيس جهاز التعمير لسيناء والقناة.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات ومتابعة وضع اللمسات الأخيرة والتشطيبات النهائية للمشروع استعدادا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتسليمه للمنتفعين واستعراض أى معوقات تعترض العمل وسبل حلها وتذليلها، كما أكد المحافظ ضرورة مضاعفة وتضافر كل الجهود من جميع الجهات المعنية ووضع النقاط على الحروف مع الآخذ فى الاعتبار العمل على تذليل أى معوقات أو مشكلات تعترض سير تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمشروع.

ويذكر أن مشروع "قرية الأمل" الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين يقع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، والتى تقع على بعد 15 كيلومتر من قناة السويس، والتى يجرى وضع اللمسات النهائية لها لتكون باكورة ونموذجا لقرى المشروع القومى لاستصلاح الـ1.5 مليون فدان، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وتشمل قرية الأمل عدد "250" قطعة أرض موزعة بواقع (217 للخريجين –و20 قطعة لصغار المزارعين – و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من إجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من إجمالى عدد 530 منزلا تم بناؤها وتشيدها وتزويدها بكل المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية .

كما تضم القرية 514 صوبة زراعية وعدد 68 بيت زراعى مزودة بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى.

وعقب الانتهاء من الاجتماع قام المحافظ ومرافقوه من أعضاء مجلس الأمناء و القيادات التنفيذية بالمحافظة بتفقد مبنى ومنشآت القطاعات الخدمية بالقرية والتى شملت تفقد الملعب المفتوح الذى تم تجهيزه وإضاءته بالكامل ومبنى دار الضيافة والوحدة الصحية الجديدة بقرية الأمل والاطمئنان على جاهزيتها وبدء تشغيلها، بالإضافة إلى تفقد باقى منشآت القرية ومنها نقطة الشرطة والمبانى الإدارية والخدمية.



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