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بمناسبة الفلانتين.. مواطن يكتب "بموت فى أمك" لزوجته ويعلقها بشوارع طنطا

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بمناسبة الفلانتين.. مواطن يكتب "بموت فى أمك" لزوجته ويعلقها بشوارع طنطا بمناسبة الفلانتين.. مواطن يكتب "بموت فى أمك" لزوجته ويعلقها بشوارع طنطا
رصدت كاميرا "اليوم السابع" لافتة كبيرة فى شوارع مدينة طنطا، علقها أحد المواطنين وكتب عليها "زوجتى الحبيبة بموت فى أمك" بمناسبة عيد الحب.

وعلق المواطن اللافتة فى أكثر من مكان، خاصة فى شارع سعيد بين كليتى التجارة والتربية، وشارع الحلو، بحى ثان طنطا، بينما لم يذكر اسمه واكتفى بالتوقيع بحروف"m,m" كأول حرفين من اسمه واسم زوجته.

وقال "زوجتى الحبيبة، بموت فى أمك.. عيد الحب أحلى معاكى" وهى اللافتة التى شدت انتباه جميع المارة من المواطنين، وطلبة جامعة طنطا الذين حرصوا على تصوير اللافتة والتعليق عليها.

اللافتات المعلقة بشوارع طنطا بموت فى أمك (1)

اللافتات المعلقة بشوارع طنطا بموت فى أمك (2)

اللافتات المعلقة بشوارع طنطا بموت فى أمك (3)

اللافتات المعلقة بشوارع طنطا بموت فى أمك (4)

اللافتات المعلقة بشوارع طنطا بموت فى أمك (5)


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