شباب إسكندرية يلقون الورود الحمراء من فوق كوبرى ستانلى احتفالا بالفلانتين

احتفل شباب الإسكندرية بعيد الحب "الفلانتين" على كوبرى ستانلى اليوم، حيث تجمع مجموعة من الشباب وارتدوا الملابس الحمراء، وألقوا الورود من أعلى كوبرى ستانلى فى مياه البحر، ووزع البعض منهم الورود الحمراء على المارة.

من جهة أخرى شهدت محلات بيع الهدايا بالمحافظة، إقبالاً كبيرًا على شراء هدايا عيد الحب والتى تتميز كلها باللون الأحمر، وتنوعت الهدايا هذا العام ما بين "الدباديب الحمراء" و"القلوب الحمراء" والورود.

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