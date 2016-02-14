أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شباب إسكندرية يلقون الورود الحمراء من فوق كوبرى ستانلى احتفالا بالفلانتين

Google+ Print
شباب إسكندرية يلقون الورود الحمراء من فوق كوبرى ستانلى احتفالا بالفلانتين شباب إسكندرية يلقون الورود الحمراء من فوق كوبرى ستانلى احتفالا بالفلانتين
احتفل شباب الإسكندرية بعيد الحب "الفلانتين" على كوبرى ستانلى اليوم، حيث تجمع مجموعة من الشباب وارتدوا الملابس الحمراء، وألقوا الورود من أعلى كوبرى ستانلى فى مياه البحر، ووزع البعض منهم الورود الحمراء على المارة.

من جهة أخرى شهدت محلات بيع الهدايا بالمحافظة، إقبالاً كبيرًا على شراء هدايا عيد الحب والتى تتميز كلها باللون الأحمر، وتنوعت الهدايا هذا العام ما بين "الدباديب الحمراء" و"القلوب الحمراء" والورود.

الشباب يلقون الورود بالبحر (1)

الشباب يلقون الورود بالبحر (2)


>- بالفيديو.. رسالة مدافع ريال مدريد فى الفلانتين: "انفق على من تحب"

- الحب أشكال وألوان.. احتفالات الفلانتين حول العالم

- بالصور.. "فلانتين إيه احنا بنتشعبط فى رضا ربنا" كوميكسات عيد الحب


>- هدايا عيد الحب..طقم كوبايات وخلاط بدل اللى باظ "فلانتين" ما بعد الخمسين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة