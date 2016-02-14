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وزير الدفاع: ماضون نحو تنمية سيناء والتحديات لن تثنينا عن اقتلاع الإرهاب

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وزير الدفاع: ماضون نحو تنمية سيناء والتحديات لن تثنينا عن اقتلاع الإرهاب وزير الدفاع: ماضون نحو تنمية سيناء والتحديات لن تثنينا عن اقتلاع الإرهاب
أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها على رأس اهتمامات القوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة بما يمكنها من تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره، جاء ذلك خلال لقائه بالقادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى.

وشدد القائد العام على أن ما نواجهه من تحديات مرتبطة باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وإحكام السيطرة على الحدود البرية والساحلية لن تثنينا عن تحقيق الهدف المنشود والمتمثل فى دحض هذا الإرهاب.

وأشاد القائد العام بالجهود التى تبذلها قيادة شرق القناة وقوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وعناصر الدعم من القوات الجوية والوحدات الخاصة وعناصر الشرطة المدنية فى اقتلاع جذور الارهاب بمناطق مكافحة النشاط الارهابى بشمال ووسط سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء وتوفير المناخ الجاذب للاستقرار والبناء وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين .

وتطرق إلى ضرورة الحفاظ على اعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أى مهمة تسند اليها تحت مختلف الظروف.

كما أدار القائد العام حوارا مع رجال الجيش الثالث الميدانى استمع فيه إلى أرائهم واستفساراتهم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالروح المعنوية للمقاتلين واللياقة البدنية كركائز أساسية لبناء الفرد المقاتل ، والحفاظ على اعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها لتنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة اليهم لتأمين الجبهة الداخلية وحماية حدود بقدرة وكفاءة عالية.

وقام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود تقديرا لجهودهم وادائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص فى سبيل اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

وزير الدفاع القوات المسلحة الجيش تنمية سيناء الفريق اول صدقى صبحى الجيش الثالث رئيس الاركان المصرية (1)

وزير الدفاع القوات المسلحة الجيش تنمية سيناء الفريق اول صدقى صبحى الجيش الثالث رئيس الاركان المصرية (2)

وزير الدفاع القوات المسلحة الجيش تنمية سيناء الفريق اول صدقى صبحى الجيش الثالث رئيس الاركان المصرية (3)

وزير الدفاع القوات المسلحة الجيش تنمية سيناء الفريق اول صدقى صبحى الجيش الثالث رئيس الاركان المصرية (4)

ننشر فيديو جولة وزيرى الدفاع والداخلية فى سيناء
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مصر 365

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