بالصور.. محافظ الشرقية يشدد على سرعة رصف طرق فاقوس

شدد اللواء خالد محمد سعيد محافظ الشرقية، على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمدينة فاقوس.

جاء ذلك خلال جولته بمدينة فاقوس اليوم الأحد، لافتتاح استقبال المستشفى العام، وتفقد قطعة أرض بمنطقة مساكن أحمد حلمى تمهيدًا لطرحها لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومبنى للحماية المدينة، وتفقد مدرسة تحت الإنشاء بالجهود الذاتية ومبنى كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالديدامون تحت الإنشاء والمقام على مساحة أرض 2 فدان وأيضًا مدرسة هند بنت خالد الثانوية بنات ثم مستشفى الديدامون.

ورافق المحافظ بالزيارة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وقيادات الجهاز التنفيذى، وقاموا بزيارة لمركز فاقوس اليوم الأحد، وافتتاح فيها "استقبال" مستشفى العام عقب تجديده وتطويره، ثم توجها الحضور لقرية الديدامون للافتتاح مستشفى القروى بها، ذلك بغرض الارتقاء بالخدمة الصحية للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن أعمال التجديدات بالاستقبال قاربت 500 ألف جنيه، مضيفًا أن مبنى الطوارئ أوشك على الانتهاء من تجهيزه وبمجرد دخوله الخدمة سيعمل على رفع الخدمة المقدمة لمراكز شمال المحافظة .