إنشاء لجنة لمرضى القلب بالتأمين الصحى المجانى بالوادى الجديد

وافقت الهيئة العامة للتأمين الصحى على إنشاء لجنة خاصة لعلاج مرضى القلب بمحافظة الوادى الجديد وفصلها عن محافظة أسيوط، وذلك تيسيرا على المواطنين الذين يعانون من أمراض القلب.

وتم نقل كافة الإجراءات المتلعقة بالعمليات الجراحية والتجهيزات للجراحات الدقيقة إلى مقر التأمين الصحى بالمحافظة وبدأت بالفعل مديرية الشئون الصحية فى إجراء عمليات القسطرة وتركيب الدعامات لشريحتى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بمقر قسم القلب التابع لمستشفى الخارجة العام باجمالى 50 عملية جراحية بالمجان حتى الآن.

وقال الدكتور مؤمن معاذ استشارى القلب ورئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى الخارجة العام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن قطاع الصحة بذل جهودا كبيرة بدعم من اللواء محمود عشماوى ونواب البرلمان من أجل نقل لجنة علاج القلب إلى المحافظة تيسيرا على المرضى، حيث يتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمرضى القلب داخل المحافظة بدلا من السفر إلى محافظة أسيوط .

وأضاف معاذ أن قسم القلب والقسطرة بالمحافظة قد تم تجهيزه على أعلى مستوى تحت إشراف طبى متكامل لتقديم خدمات فائقة لمرضى المحافظة بالمجان، حيث تقوم اللجنة المشرفة على إجراء الجراحات بالقسم وتضم الدكتور خالد مغربى أستاذ القلب بطب أسيوط والدكتور أحمد مهران استشارى القلب بالتأمين الصحى بأسيوط.



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