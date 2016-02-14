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وكالة الأنباء الليبية: ننتظر 700 مقطورة دقيق من مصر عبر منفذ أمساعد

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وكالة الأنباء الليبية: ننتظر 700 مقطورة دقيق من مصر عبر منفذ أمساعد وكالة الأنباء الليبية: ننتظر 700 مقطورة دقيق من مصر عبر منفذ أمساعد
كشفت مصادر مطلعة فى الليبية المؤقتة عن إبرام اتفاقية مع لإرسال شحنة كبيرة من الدقيق.
>وقالت المصادر لوكالة الأنباء الليبية إن السلطات المصرية سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة 700 مقطورة عن طريق معبر أمساعد البرى.

وأوضحت المصادر أن هذه الشحنة جاءت بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن أزمة الدقيق المدعم من الدولة عادت من جديد إلى ليبيا، فيما أرجعه مسئولون إلى توقف صندوق موازنة الأسعار عن شراء الدقيق من شركات المطاحن الخاصة والعامة، بسبب شح السيولة النقدية ومطالبة الشركات بالديون المتراكمة المستحقة لدى الحكومة.
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مصر 365

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