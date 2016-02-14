رئيس جامعة طنطا لـ طلاب التربية الرياضية: أنتم مثال يحتذى به

تفقد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، انتظام الدراسة بكلية التربية النوعية، حيث تأكد من انتظام المحاضرات بالأقسام المختلفة وحضور أعضاء هيئة التدريس داخل قاعات المحاضرات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما زار رئيس الجامعة كلية التربية الرياضية بمجمع الكليات بسبرباى للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية فى ثانى أيام الدراسة وأشاد رئيس الجامعة باتحاد طلاب الكلية لحرصهم على تنظيم معسكر لتجميل وتنظيف الكلية وإزالة المخلفات فى إطار الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى موجهًا إليهم الشكر والتقدير مؤكدًا أن طلاب الكلية ضربوا مثالاً للشباب المحترم يجب أن تحتذى به جميع كليات الجامعة.
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