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بدء فعاليات دورة صناعة الخزف بـ"القومى للمرأة" فى الوادى الجديد

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بدء فعاليات دورة صناعة الخزف بـ"القومى للمرأة" فى الوادى الجديد بدء فعاليات دورة صناعة الخزف بـ"القومى للمرأة" فى الوادى الجديد
بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد فعاليات الدورة التدريبية للفتيات فى صناعة الخزف والفخار بمقر فرع المجلس بمدينة الخارجة، والتى يشارك فيها عدد كبير من الفتيات، بمشاركة فئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الدورة، فى إطار جهود فرع المجلس القومى للمرأة لتدعيم احتياجات المرأة وتنمية مهاراتها.

وقالت نادية عزمى، مقرر فرع المجلس بالمحافظة، فى تصريحات صحفية، إن الدورة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الوادى الجديد، ويشارك فيها عدد من ذوى الاحتياجات الخاصه والفتيات الأسوياء والتى تشهد إقبالا من السيدات الراغبات فى تعلم صناعة الخزف بجميع مراحله وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
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