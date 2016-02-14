سقوط تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة السيارات فى القليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة السيارات فى مدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت تحريات رجال المباحث ورود بلاغ بشأن العثور على المدعو "صلاح أحمد جاد" 44 سنة سائق ومقيم ديموه - دكرنس - دقهلية، مكبل الأيدى وملقى بجوار كوبرى المنصورة – دائرة المركز، وبسؤاله قرر أنه حال قيادته السياره رقم 1652 د أ ب /4796 د ه ر محملة بعدد 37 طن حديد من ميناء دمياط، متوجهاً لشخص يدعى "مصطفى عثمان" بناحية القرين – شرقية.

وأمام مدخل مدينة بلبيس - شرقيه، فوجئ بسياره ميكروباص لا يتذكر رقمها يستقلها عدد 6 أشخاص أوهموه أنهم من رجال الشرطة، وأجبروه على النزول من السيارة، واصطحابه إلى السيارة الميكروباص واستقل اثنين منهم سيارته بالحمولة التى عليها وفرا بها هاربين، وقاموا بتوثيقه وإلقائه بمكان العثور عليه.

واتخذت إجراءات النشر عن المسروقات، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى، ضم مفتش وضباط مباحث فرقة بنها ومباحث مركز بنها، برئاسة العميد حسام فوزى رئيس قسم المباحث الجنائية، و بالتنسيق واشتراك مفتشى فرع الأمن العام بالقليوبية والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

ومن خلال تنفيذ عناصر تلك الخطة فقد توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة كل من

>"رضا .ح.س" 35 سنة سائق توك توك ومقيم شارع الكراكات – أبو زعبل – دائرة مركز الخانكة، و" أحمد .ف.م" وشهرته السفاح 31 سنة عاطل ومقيم – أبو زعبل – دائرة مركز الخانكة محكوم عليه هارب فى عدد 3 حكم حبس، و"حمادة .م.س" 31 سنة نقاش ومقيم – أبو زعبل – دائرة مركز الخانكة ،و السابق اتهامه فى عدد 3 قضية سرقة مسكن – ضرب وإحداث عاهه – سلاح ، و" محمد .ع.ع" وشهرته ( محمد بوكس ) 40 سنة حداد ومقيم شرق السكة الحديد – أبو زعبل – دائرة مركز الخانكة ، و "رمضان .م.ع" وشهرته صبري 33 سنة سائق ومقيم عزبة الصفيح – مستعمرة الجزام – دائرة مركز الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين عدا الخامس بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزه الأول الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وبحوزه الثاني مبلغ 3600 جنيه.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترفوا بصحتها وأقروا أنهم يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص في إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه، منتحلين صفة رجال الشرطة، حيث قام الأول بانتحال صفة ضابط وباقي المتهمين رجال الشرطة المعاونين، وقاموا باستيقاف السيارة محل البلاغ وإنزال المجنى عليه وقام المتهم الثاني بقيادة السيارة المستولي عليها بينما قام الباقين بينما قام الباقين بتوثيق المجني عليه وإلقائه بمكان العثور، وأضافوا قيام الثاني بتفريغ الحموله لدي عميلهم المدعو" عبد الله ا.ا" 30سنة ومقيم – دائرة مركز الخانكة بوساطة المدعو"صالح .ص.ا" 47 سنة تاجر كاوتش ومقيم عرب جهينة – دائرة مركز شبين القناطر وتحصل من العميل علي المبلغ المالي المضبوط حوزته.

وباستهداف العميل والوسيط، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما ورد باعترافات المتهمين أقرا بصحتها، وتم ضبط 17 ربطة حديد تزن حوالى 37 طن .وتم التحفظ عليها.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستولي عليها أسفل الطريق الدائري واتخذت إجراءات كف البحث عنها، جاري تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف علي حجم نشاطهم الإجرامي وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



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