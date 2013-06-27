أخبار عاجلة

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات -
توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور -
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى يصل إسرائيل فى مسعى لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

Google+ Print
كيرى يصل إسرائيل فى مسعى لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية كيرى يصل إسرائيل فى مسعى لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

يصل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الخميس فى خامس زيارة له للمنطقة منذ توليه مهام منصبه قبل حوالى 3 أشهر.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن كيرى سيجتمع مساء اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ثم يتوجه إلى الأردن للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس قبل أن يعود إلى إسرائيل مرة أخرى مساء بعد غد السبت لمواصلة المباحثات مع نتنياهو.

وكان كيرى صرح فى ختام زيارته للكويت أمس بأنه لم يحدِد موعداً معيناً لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لكنه دعا إلى تحقيق تقدم ملحوظ فى العملية السلمية قبل انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر سبتمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365