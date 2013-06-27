كيرى يصل إسرائيل فى مسعى لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

يصل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الخميس فى خامس زيارة له للمنطقة منذ توليه مهام منصبه قبل حوالى 3 أشهر.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن كيرى سيجتمع مساء اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ثم يتوجه إلى الأردن للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس قبل أن يعود إلى إسرائيل مرة أخرى مساء بعد غد السبت لمواصلة المباحثات مع نتنياهو.

وكان كيرى صرح فى ختام زيارته للكويت أمس بأنه لم يحدِد موعداً معيناً لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لكنه دعا إلى تحقيق تقدم ملحوظ فى العملية السلمية قبل انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر سبتمبر المقبل.