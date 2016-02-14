وكيل وزارة الزراعة بالمنيا: زراعة 240 ألف فدان بالقمح خلال العام الحالى

قال المهندس كامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن مساحة الأرض المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 240 ألف فدان قمح العام الحالى بمراكز المحافظة، موضحاً أن المحافظة ستنافس العام الحالى على المركز الأول فى توريد القمح على مستوى الجمهورية، نظراً لزراعة مساحات كبيرة من الأفدنة.

وأضاف شاهين، فى تصريحات صحفية، أن جميع التقاوى والأسمدة تم توفيرها للمزارعين من خلال الإدارات والجمعيات الزراعية، وعن شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى أكد أنه يتم التنسيق والتواصل مع مديرية الرى، للوصول إلى حلول للمزارعين بشأن نقص المياه وخاصة فى نهايات الترع، موضحاً أن حصاد محصول القمح يبدأ من النصف الثانى لشهر أبريل المقبل.

وأعلن وكيل وزارة الزراعة بالمنيا عن عقد اللجنة العليا للقمح اجتماعا برئاسة المحافظ خلال الفترة المقبلة بعد صدور قرار التسويق.