"سكاى نيوز": احتجاز سفينة قادمة من جيبوتى إلى اليمن تحمل عتادا عسكريا

>أفادت مصادر فى التحالف العربى اليوم الأحد باحتجاز سفينة شحن قادمة من جيبوتى إلى ميناء الحديدة فى اليمن تحمل عتادا عسكريا.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية نقلا عن مصادر فى التحالف العربى قوله "إنه عند تفتيش السفينة "مينبورت سيدار" التى ترفع علم جزر مارشال، تبين أنها تحمل أجهزة اتصالات مشفرة عسكرية وغيرها، فى حاويات مصدرها ميناء بندر عباس جنوبى إيران".

وأضافت المصادر أنه بعد مغادرة الميناء الإيرانى رست السفينة لبعض الوقت فى جيبوتي، قبل أن تتابع طريقها باتجاه السواحل اليمنية؛ حيث رصدتها قوات التحالف الذى تقوده السعودية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتراض السفينة وهى فى طريقها إلى ميناء الحديدة باليمن، واقتيدت إلى ميناء جازان السعودي، حيث جرى تفتيشها بحضور مراقبين دوليين، وتوثيق العملية كاملة.

>وكانت قوات التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن قد اعترضت فى السابق زوارقا وسفنا خلال محاولتها تهريب أسلحة لميليشيات الحوثى وصالح الموالية لإيران.

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