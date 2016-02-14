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وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي

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وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي

أرشيفية

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، غرفة استقبال الحالات الحرجة وغرفة الكشف بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، وذلك للاطمئنان على استعدادات التأمين الطبي قبل انعقاد مؤتمر «الكوميسا» المقرر انعقاده في الفترة من 20 و 21 فبراير الجاري.

وبدأ وزير الصحة والسكان زيارته بتفقد عيادات الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، وإطمأن على تطبيق إجراءات الحجر الصحي خاصة المتعلقة بفيروس ” زيكا ” ، كما اطمأن على تشغيل أجهزة المسح الحراري بكفاءة، وشدد على أهمية توزيع كروت المتابعة التي يتم توزيعها على القادمين من الدول التي يوجد بها المرض.
> وجه وزير الصحة بتمركز 4 سيارات إسعاف مجهزة بكامل الإمكانيات اللازمة أمام القاعة، مشيرًا إلى وجود طائرتي إسعاف محهزتين وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، إضافة إلى وجود 10 لنشات إسعاف مجهزة بطول مجري النيل تابعين لوزارة الصحة.

وعقب ذلك تفقد الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مستشفي شرم الشيخ الدولي ، حيث تفقد المرحلة الخامسة من تطوير المستشفى “المبني الهرمي ” المقرر الإنتهاء منه خلال 3 أشهر، بتكلفة إجمالية 49 مليون جنيه.
> و يتكون المبنى من ثلاث طوابق، الدور الأرضي يضم استقبال وطوارئ وغرفة مناظير وصيدلية ،والدور الأول يتكون من خمس أجنحة مميزة وجناح للعلاج الطبيعي، ويتكون الدور الثاني من 6 غرف عمليات، والدور الثالث به غرفة اجتماعات.

ويتم إدخال تخصصات طبية جديدة بالمستشفي لأول مرة بالمحافظة مثل جراحة القلب والصدر وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون وجراحات دقيقة بالعظام.
> وتم تجهيز 16 سرير رعاية مركزة قبل انعقاد مؤتمر “الكوميسا”، كما وجه وزير الصحة بإدخال أشعة مقطعية حديثة لتصوير شرايين القلب.

وأجري الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان عملية جراحية لمريض بغرفة العمليات الصغرى بقسم الطوارئ ، حيث قام بعمل غرز جراحية لجرح قطعي خلف الأذن.

وقرر وزير الصحة والسكان صرف مكافئة شهر للعاملين بمستشفي شرم الشيخ الدولي نظرًا لما لمسه من حسن أداء للعاملين بالمستشفى.

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