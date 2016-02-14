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صور|محافظ أسيوط يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم

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صور|محافظ أسيوط يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم صور|محافظ أسيوط يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم

جانب من اللقاء

أكد ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اهتمامه بدعم مراكز الشباب، مطالبا بوضع خطة دائمة للنهوض بكافة المراكز وتوفير الدعم الكامل لها لافتا إلى أهمية توفير مصادر دخل دائمة للأندية المحلية مع وجود إدارة سليمة تسعى للنهوض بالأندية، جاء ذلك خلال استقباله جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بمكتبه ديوان عام محافظة أسيوط

وقال محافظ أسيوط، إن مراكز الشباب بالمحافظة تعاني من عدم وجود دخل ثابت ومصدر إنفاق لتمويل الأنشطة الرياضية الموجودة بها وهو ما يتسبب في تراجع مستوى المركز، مؤكدا أهمية تواجد مراكز شباب متخصصة لأنشطة رياضية بعينها وعدم تعدد الاختصاصات للارتقاء برياضة معينة والصعود بها.

وأكد ياسر الدسوقي، أن ملاعب كرة القدم بالمحافظة تحتاج إلى دعم كبير منوها عن إن الملاعب المؤهلة حاليا لا تتعدى الملعب الواحد وهو ملعب نادي الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط والذي يحتاج أيضا إلى دعم، مطالبا اتحاد كرة القدم بدراسة دعم هذه الأندية ومساعدتها في الصعود.

ومن جانبه قال جمال علام، إن الاتحاد يسعى لتوفير مصادر دعم مختلفة لكافة الأندية في الدرجة الثانية، لافتًا إلى أهمية وجود رعاة للأندية المحلية للعمل على منحها استعدادات أكبر للصعود للدوري الممتاز.

 

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