قتيلان فى غارة جوية على معمل للخياطة فى صنعاء

>قتل شخصان على الأقل فى غارة جوية استهدفت معملا للخياطة فى صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون، بحسب ما أفاد صاحب المعمل الأحد.

وقال فيصل المصابى أن "عاملين، بينهما فتى فى 14 من العمر، قتلا وأصيب 15 آخرون بجروح فى غارة جوية" فجر اليوم.

واتهم "مقاتلات التحالف" العربى بشن الغارة مشيرا إلى إنها أصابت أيضا مخزنا للأجهزة الكهربائية مجاور للمعمل الواقع فى شرق العاصمة التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ سبتمبر 2014.

ونقلت وكالة "سبأ" التى يسيطر عليها الحوثيون عن مصدر محلي، أن 11 شخصا على الأقل قتلوا فى "استهداف طيران العدوان السعودى لمعمل خياطة"، مشيرة بحسب المصدر نفسه، إلى أن القصف أدى إلى إحتراق المعمل بالكامل، وتضرر منازل مجاورة.

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