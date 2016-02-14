مقتل وإصابة 10 إرهابيين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد

أفاد مصدر محلى فى محافظة نينوى بالعراق الأحد، بأن طائرات التحالف الدولى قصفت أوكارا ومخازن عتاد تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 10 إرهابيين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المصدر قوله "إن طائرات التحالف الدولى قصفت مخازن عتاد تابعة لداعش فى مرآب للسيارات فى صناعة وادى عكاب بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، مما أسفر عن تدمير أكثر من 20 صهريجا كانت متوقفة داخل المرآب، ومقتل وإصابة أكثر من 10 إرهابيين".

وأشار المصدر إلى أن مقتل اثنين من قياديى "داعش" فى مدينة الموصل، حيث لقى الأول ويدعى محمد أحمد الجبورى (الملقب بأبو أشرف) مصرعه إثر قيام مجموعة مجهولة الهوية بإطلاق النار عليه بحى سومر بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، فيما لقى الثانى ويدعى أبو نبأ الشيشانى مصرعه فى قصف لطائرات التحالف الدولى لسيارة كان يستقلها بالحى الزراعى بالجانب الأيسر أيضا من مدينة الموصل، فضلا عن مقتل ثلاثة من مرافقيه.

ومن ناحية أخرى، أعلن مصدر أمنى بمحافظة بغداد مقتل مدنى وإصابة 6 آخرين بانفجار عبوة ناسفة فى حى الرى جنوب غربى بغداد.

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