بالصور.. إزالة تعديات على 120 فدانا مخصصة للتخزين الجمركى فى أسيوط

قامت محافظة أسيوط بإزالة تعديات على 120 فدان أراض أملاك دولة بمنطقة بنى غالب بالوحدة المحلية بإسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، والتى تم تخصيصها للتخزين الجمركى، خلال حملة مكبرة ضمن حملات تقوم بها المحافظة بالمراكز والمدن للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى أملاك الدولة.>صرح بذلك المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط . وقال إن الحملة قامت بتنفيذ 6 قرارات إزالة على 120 فدان من أراض أملاك دولة تم التعدي عليها رغم انها مخصصة كمساحات لمشروع التخزين الجمركي بالاضافة الى تنفيذ قرارات ازالة على مساحة 6 قراريط مقام عليها مباني مخالفة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على تلك الأراض لحماية اراضي الدولة.

وكانت مجموعة من المواطنين قد قاموا بالتعدي على مساحة 120 فدان مخصصة لمشروع التخزين الجمركي بينهم 5 مواطنين قاموا بالتعدي على مساحة 75 فدان بمحاولة وضع غرف اسمنتية حول الاراضي ومد مواسير ري وزراعة أجزاء من الارض حول المساحة للمساعدة في السيطرة على اراضي الدولة.

وشدد الدسوقي على استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء على أراض أملاك الدولة منذ اللحظة الاولى للتعدي وعدم ترك المخالفات تكبر مؤكداً على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز وقرى المحافظة بشكل فورى حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأوضحت نبيلة محمود رئيس مركز ومدينة أسيوط أنه تم تنفيذ 6قرارات إزالة ورفع جزء من الأنقاض فضلاً عن إزالة مصدر الكهرباء والمياه لمنع تكرار التعدي مشيرة إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والوقوف والتصدي أمام المتعدين على الطرق وأملاك الدولة والرقعة الزراعية.

وأضافت رئيس مركز ومدينة أسيوط أنه تم اكتشاف كابلات كهربائية جهد متوسط بمسافات طويلة مغطاه على سطح الرمال فضلاً عن اكتشاف بكرة كاملة من كابلات كهرباء الجهد المتوسط داخل الجبل وطريق تم تمهيده لزرع الكابلات موضحة إنه تم الإزالة دون أي معوقات أمنية وبمرافقة قوات الشرطة ومعدات مركز ومدينة أسيوط وفرق الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.



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