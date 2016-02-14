"النور" فى قنا يجتمع لتأكيد التواصل مع الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطن

اجتمع أمين حزب النور بقنا المهندس محمد كمال، مع مسئولى الحزب بمراكز المحافظة، وناقش الاجتماع ملف الخدمات والمحليات ولجنة الشباب وخطة الحزب لمنتصف العام.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبده عضو الهيئة العليا بحزب النور ومسئول الحزب لقطاع جنوب الصعيد، والذّى أكد على أمناء مراكز المحافظة ضرورة استمرار التواصل مع الأجهزة التنفيذية والتعاون معها على كل المستويات لخدمة المواطنين فى جميع مراكز وقرى المحافظة.

وعلى هامش الاجتماع، قال المهندس محمد كمال أمين الحزب بقنا، إن الحزب قام خلال الفترة الأخيرة بتدريب بعض الكوادر على ملف المحليات واختصاصاته ولجانه، كما قام الحزب بتكليف الكوادر المدرّبة على تدريب كوادر الحزب بكل مركز على هذه الاختصاصات، وأعزى أمين النور بقنا ذلك لصقل مهارات كوادر الحزب وتدريبهم على خدمة المواطنين فى مختلف القطاعات بتعاون كامل مع أجهزة الدولة التنفيذية مع استمرار تفعيل مكاتب الخدمات الجماهيرية للحزب في جميع مراكز المحافظة.

وأكد المهندس محمد كمال استمرار تنظيم القوافل الطبية الأسبوعية للنور، والتي تجوب قرى المحافظة حسب أشدها احتياجاً لتنظيم قوافل طبية أو قوافل تحاليل للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية بي وسي ضمن الحملة القومية للحزب، والتي انطلقت قبل عامين ولا تزال تنظم فعالياتها بشكل أسبوعي.