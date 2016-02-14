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النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 متهمين بضرب عامل بعد معاكسة شقيقته فى حلوان

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النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 متهمين بضرب عامل بعد معاكسة شقيقته فى حلوان النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 متهمين بضرب عامل بعد معاكسة شقيقته فى حلوان
أمر المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، بضبط وإحضار 4 متهمين بينهم سائق توك توك، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على عامل داخل شقته بمنطقة حلوان، عقب معاكسة السائق لشقيقته.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من طالبة تبلغ من العمر 20 سنة، تتهم فيه سائق توك توك بدائرة القسم، بالاعتداء على شقيقها داخل مسكنهما بدائرة القسم، بالضرب عن طريق الاستعانة بعدد من أصدقائه، ما أدى إلى تعرضه لإصابات، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وقال المجنى عليه أمام النيابة أثناء تواجده بالمستشفى، إن شقيقته أبلغته بأن سائق التوك توك بالمنطقة قام بمعاكستها، وعلى الفور أسرع إليه ليمنعه من ذلك الأمر، إلا أنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، فأخذ سائق التوك توك يترصد للعامل حتى هجم عليه داخل مسكنه للانتقام منه، وفر هاربا.

وأكدت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة، التى ارتكابها المتهمين الأربعة الهاربين، وبناء عليه أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضارهم.

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مصر 365