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بالفيديو شاهد كيف تصرفت فتاة روسية مع شابا حاول الإعتداء عليها في المصعد

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بالفيديو شاهد كيف تصرفت فتاة روسية مع شابا حاول الإعتداء عليها في المصعد بالفيديو شاهد كيف تصرفت فتاة روسية مع شابا حاول الإعتداء عليها في المصعد

على الرغم من التحرر الشديد الذي تعيشه الدول الغربية، إلا أن معدل جرائم الإعتداء والإغتصاب ليس هيّنا، ولك أن تتخيل عزيزي الزائر أن معدل أعلى جرائم الإغتصاب في العالم أغلبها في دول غربية متحررة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تأتي بلجيكا في المركز الخامس ضمن أعلى دول يحدث بها جرائم الإغتصاب بمعدل 28 ألف لكل 100 نسمة، وهو رقم كبير للغاية يثير رعب المجتمع البلجيكي المتحرر.

بينما في المركز الرابع تجد نيوزلندا، والتي ضمت بعض أشهر جرائم الإعتداءات في العالم، ومن بينها قضية Roast Buster التي آثارت جدلا كبيرا في أرجاء عالمية مختلفة، بينما تأتي في المركز الثالث دول الكاريبيان، ثم السويد في المركز الثاني، بينما يحتل المركز الأعلى لتلك الجريمة هي مدينة ليسوتو في جنوب أفريقيا بمعدل إرتكاب للجريمة يصل إلى 88 ألف لكل 100 ألف نسمة.

وبحسب دراسة نشرها موقع IBtimes البريطاني فإن حوالي ثلث الأوروبيات تعرضن للإعتداء الجسدي، وهذا الثلث يقدر بحوالي 62 مليون سيدة، بينما واحدة من كل عشر سيدان تعرضت لإعتداء جنسي، وواحدة من حوالي 20 أوروبية تعرضت للإغتصاب مرة في حياتها.

وكانت وكالة إعلام روسية قد نشرت آثار السخط على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أظهر فتاة روسية في 23 من عمرها، وكانت في طريق عودتها إلى منزلها عقب أداء الإمتحان، إلا أنها فوجئت بشابا تبين أنه كان يراقبها قبل دخولها إلى المصعد، ويظهر في الفيديو محاولة الشاب الإعتدا عليها إلا أنها نجحت في مقاومته وردعه بالفعل لتهرب في النهاية خارج المصعد بسلام.

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