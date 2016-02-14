وزير الداخلية يفتتح أحدث غرفة للنجدة داخل مديرية أمن القاهرة

بدأ اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، جولته داخل مديرية أمن القاهرة بمنطقة باب الخلق، والذى قام بافتتاحها منذ دقائق بالقيام بافتتاح غرفة النجده داخل مقر المديرية .

وتضم غرفة النجده أحدث الأجهزة المتطورة التى تساعد الأجهزة الأمنية على سرعة تلقى البلاغات من المواطنين والاستجابة لها بسرعة توجيه سيارات النجدى إلى مكان البلاغ، بالإضافة إلى تدعيمها بعشرات من الخطوط الهاتفية بحيث تتلقى كل الإخطارات والبلاغات بسهولة ويسر من المواطنين دون تعقيد.

- وصول وزير الداخلية مديرية أمن القاهرة لبدء افتتاح المقر

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