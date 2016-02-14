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انتهاء لقاء السيسى بـ"مادلين أولبرايت" و" ستيفن هادلى" بقصر الرئاسة

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انتهاء لقاء السيسى بـ"مادلين أولبرايت" و" ستيفن هادلى" بقصر الرئاسة انتهاء لقاء السيسى بـ"مادلين أولبرايت" و" ستيفن هادلى" بقصر الرئاسة
انتهى، قبل قليل، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، بحضور ستيفن هادلى مسئول الأمن القومى الأمريكى فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

بحث اللقاء، تعزيز العلاقات المصرية- الأمريكية، وتطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وسبل مكافحة الإرهاب، وعملية السلام.


>- السيسى يلتقى اليوم مادلين أولبرايت ومسئول الأمن القومى الأمريكى الأسبق

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