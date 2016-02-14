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محلب ورئيس هيئة الثروة السمكية يستقلان"لنش" ببحيرة قارون بالفيوم

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محلب ورئيس هيئة الثروة السمكية يستقلان"لنش" ببحيرة قارون بالفيوم محلب ورئيس هيئة الثروة السمكية يستقلان"لنش" ببحيرة قارون بالفيوم
استقل المهندس إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم واللواء حمدى بدين رئيس الهيئة القومية للثورة السمكية لانش لتفقد بحيرة قارون، وبحث مشكلات الثروة السمكية فى البحيرة، والتعرف على أهم المشروعات المقرر إنشاؤها بالبحيرة.

وكان محلب وبدين وصلا إلى محافظة الفيوم فى زيارة مفاجئة منذ قليل، واستقبلهما المستشار وائل مكرم، وبدأوا جولتهم التفقدية التى من المقرر أن تشمل بحيرة قارون ومحمية وادى الريان.


>- محلب يصل الفيوم لتفقد عدد من المشروعات فى زيارة مفاجئة

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