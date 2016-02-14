أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صحيفة إسرائيلية: شركتا غاز مصريتان تستئنفان ضد حكم تعويض إسرائيل

Google+ Print
صحيفة إسرائيلية: شركتا غاز مصريتان تستئنفان ضد حكم تعويض إسرائيل صحيفة إسرائيلية: شركتا غاز مصريتان تستئنفان ضد حكم تعويض إسرائيل
كشفت صحيفة "زى ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية النقاب عن أن شركتى الغاز والبترول المصرية " EGAS" و" EGPC" تقدما باستئناف للمحكمة العليا فى سويسرا ضد الحكم الصادر ضدهما بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية قدره 1.76 مليار دولار بعد توقف تصدير الغاز للشركة عقب سقوط نظام الرئيس المصرى حسنى مبارك.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الحكم الصادر أيضا يشمل دفع شركة " EMG" المصرية مبلغ قدره 288 مليون دولار، وذلك طبقا لبيان أصدرته شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ربما قامت المصرية بتوجيه الشركتين السالف ذكرهما بوقف أى محادثات تتعلق باستيراد الغاز من إسرائيل أو إعطاء أى موافقة حول ذلك، حتى يتم دراسة الوضع القانونى لوقف تصدير الغاز لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنه نتيجة لذلك تم وقف أى اتصالات مع الجانب المصرى لتصدير الغاز الإسرائيلى من حقلى تامار وليفتان لمحطات المنزلة بشمال ، رغم إرسال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مستشاره القانونى إلى القاهرة للتوصل لحل وسط مرضى للطرفين.


>- البترول: 16.6 مليون جنيه أرباح شركة غاز القاهرة خلال العام المالى 2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر