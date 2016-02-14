934 مدرسة بالإسماعيلية تستقبل 286 ألف طالب فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

قال المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية أن أول أيام الفصل الدراسى الثانى تبدأ اليوم الأحد فى 934 مدرسة على مستوى المحافظة وإداراتها المختلفة بإجمالى 286 الف طالب وطالبة.

وأشار سرور إلى أنه تم وصول جميع الكتب الدراسية بنسبة 100 % للمدارس والإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة، وانه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع المدارس ومعالجتها خلال أجازة نصف العام، لافتا إلى أن بعض المدارس تعمل فترتين لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم انه عقد اجتماعا بموجهى العموم للمواد الدراسية للتغلب على مشكلة عجز المعلمين وتم توزيع المعلمين على كافة المدارس وتم التشديد على أعمال المتابعة والتقويم داخل المدارس بحسب الخطة المتبعة بكل إدارة تعليمية .