اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا

تصدر اليوم الأحد محكمة النقض، حكمها فى الطعن المقدم من المتهمين الـ 6 بقتل معاون مباحث قويسنا أثناء قيامة بمطاردتهم فى جريمة سرقة كابلات بقرية مطاى بقويسنا على الطريق السريع القاهرالإسكندرية الزراعى.

وذلك على الحكم الصادر ضدهم من محكمة شبين الكوم بمعاقبتهم بالإعدام شنقا باجماع الآراء بعد موافقة فضيلة المفتى وكذا طعن النيابة العامة على أحكام الاعدام

كانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم أطلقوا الأعيرة النارية على المجنى عليه النقيب أحمد نشأت معاون مباحث قويسنا اثناء مطاردتهم وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية عليه، واستقرت إحدى الطلقات فى صدره فلقى مصرعه فى الحال. وذلك اثناء قيامهم بسرقة كابلات بقرية مصطاى بقويسنا على الطريق الزراعى ليلا وقيام الأهالى بإبلاغ الشرطة التى انتقلت إلى هناك، حيث قام المجنى عليه بمطاردتهم وتبادل الاثنان إطلاق النار حتى استقرت احدى الطلقات فى جسدة وتوفى فى الحال وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة تشكيلا عصابيا مكونا من 6 متهمين وهم : أشرف شحاتة علام وأسامة أحمد كامل وعبد الفتاح عبد المنعم عبده وسامح محمد أحمد وأحمد مجدى جابر ورجب حسن عبد الفتاح مسجلين خطر ويقيمون بالقاهرة وتم ضبطهم.