أستاذ طب الأطفال: التطعيمات تقلل الحاجة للمضادات الحيوية

كثرة تناول المضادات الحيوية تسبب مضاعفات كثيرة منها قتل جميع أنواع البكتيريا المفيدة ومقاومة الجسم لهذه المضادات.

وكشفت الدكتورة سناء عبد الرحمن أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة عين شمس عن أن اللقاحات أو التطعيمات تقلل الحاجة للمضادات الحيوية وتحارب ظهور التهابات بكتيرية مقاومة للعقاقير.

وأوضحت أستاذ طب الأطفال أن هناك لقاحات متوفرة الآن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على استخدام المضادات الحيوية كالتى تقاوم الخلل الذى يسبب الالتهاب الرئوى ويودى بحياة أكثر من 800 ألف طفل سنويًا، ويتعاطاه الأطفال أقل من 5 سنوات، إضافة إلى مصل الإنفلونزا الموسمية.

جاءت تصريحات الدكتورة سناء عبد الرحمن أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة على مشاركتها هامش فى المؤتمر الـ37 للجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين والذى اختتم فعالياته بمدينة الغردقة.