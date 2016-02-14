أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المقاولون العرب" تنفذ 15 صومعة لتخزين الغلال والأقماح بكافة المحافظات

Google+ Print
"المقاولون العرب" تنفذ 15 صومعة لتخزين الغلال والأقماح بكافة المحافظات "المقاولون العرب" تنفذ 15 صومعة لتخزين الغلال والأقماح بكافة المحافظات
أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة تنفذ نحو 15 صومعة لتخزين الغلال والقمح بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 8 صوامع، وسيتم الانتهاء من 5 أخرى خلال شهرين من الآن.
>وأوضح أن تكلفة الصومعة تتراوح ما بين 100 إلى 150 مليون جنيه ، وتم الانتهاء من 8 صوامع، لافتا أن هذا العدد الذى يتم تنفيذه عدد غير مسبوق، وسيعمل على القضاء على مشاكل التخزين فى .

وحول المشروع القومى للطرق ومساهمة الشركة فى المشروع، أكد أن الشركة تنفذ طرق تصل لـ700 كيلو متر وتم الانتهاء من بعضها، وتتمثل فى الطريق الإقليمى طريق جنوب الفيوم – الواحات بطول 130 كم اتجاه واحد بعرض 12 متر، ويشرف عليهما الهيئة العامة للطرق والكبارى ومشروع ازدواج طريق الواحات البحرية – الفرافرة بطول 140 كم اتجاه واحد بعرض 11 متر وطريق بنى سويف – الزعفرانة بطول 60 كم اتجاهين ، عرض كل اتجاه 20 متر، وطريق وادى وتير بطول 40 كم، وطريق الدائرى الأوسط بطول 20 كم ،وذلك تحت اشراف إدارة المهندسين العسكريين ،وطريق البويطى – ديروط بطول 60 كم ويشرف عليه جهاز تعمير الوادى الجديد.


>- المقاولون العرب:المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية توفر 1,5مليون فرصة عمل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر