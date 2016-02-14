"المقاولون العرب" تنفذ 15 صومعة لتخزين الغلال والأقماح بكافة المحافظات

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة تنفذ نحو 15 صومعة لتخزين الغلال والقمح بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 8 صوامع، وسيتم الانتهاء من 5 أخرى خلال شهرين من الآن.>وأوضح أن تكلفة الصومعة تتراوح ما بين 100 إلى 150 مليون جنيه ، وتم الانتهاء من 8 صوامع، لافتا أن هذا العدد الذى يتم تنفيذه عدد غير مسبوق، وسيعمل على القضاء على مشاكل التخزين فى مصر

وحول المشروع القومى للطرق ومساهمة الشركة فى المشروع، أكد أن الشركة تنفذ طرق تصل لـ700 كيلو متر وتم الانتهاء من بعضها، وتتمثل فى الطريق الإقليمى طريق جنوب الفيوم – الواحات بطول 130 كم اتجاه واحد بعرض 12 متر، ويشرف عليهما الهيئة العامة للطرق والكبارى ومشروع ازدواج طريق الواحات البحرية – الفرافرة بطول 140 كم اتجاه واحد بعرض 11 متر وطريق بنى سويف – الزعفرانة بطول 60 كم اتجاهين ، عرض كل اتجاه 20 متر، وطريق وادى وتير بطول 40 كم، وطريق الدائرى الأوسط بطول 20 كم ،وذلك تحت اشراف إدارة المهندسين العسكريين ،وطريق البويطى – ديروط بطول 60 كم ويشرف عليه جهاز تعمير الوادى الجديد.

- المقاولون العرب:المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية توفر 1,5مليون فرصة عمل