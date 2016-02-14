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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يبدأون ملء استماراتهم الورقية بالمدارس

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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يبدأون ملء استماراتهم الورقية بالمدارس اليوم.. طلاب الثانوية العامة يبدأون ملء استماراتهم الورقية بالمدارس
فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة، يبدأ طلاب الثانوية العامة ،اليوم الأحد، تسجيل استمارة الامتحانات الورقية، حيث تبدأ المدارس استقبال الطلاب لملء استماراتهم، والذى وصل عددهم إلى ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة.

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الطلاب يبدأون كتابة الاستمارات، مع اطلاع الطلاب على قرار الغش الالكترونى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش، إضافة إلى الإطلاع على القرار بقانون رقم 101 الخاص بعقوبة الغش بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ولا تقل عن 20 ألف والحبس.

وأضاف محمد سعد فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة تتيح للطلاب ملء استماراتهم الورقية حتى 17 من مارس المقبل.


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