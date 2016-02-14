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اليوم.. أولى جلسات طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ على حكم سجنه

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اليوم.. أولى جلسات طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ على حكم سجنه اليوم.. أولى جلسات طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ على حكم سجنه
تنظر محكمة النقض ،اليوم الأحد ، اولى جلست الطعن المقدم من المستشار جمال سعيد، محامى الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، على حكم سجنه 15 عاما.

و كنت محكمه الجنايات برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عاقبت فى 12 يونيو من العام الماضى، الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بالسجن المشدد 15 سنة ، بتهمة ضرب أفضى إلى موت .


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