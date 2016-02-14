انتهاء تصميم النموذج الطبيعى لقناطر "ديروط" الجديدة لخدمة 1.6 مليون فدان

انتهى معهد الهيدروليكا التابع للمركز القومى للبحوث المائية، من تصميم النموذج الطبيعى لقناطر ديروط الجديدة، والتى ستعمل بالنظام الأوتوماتيكى الكامل لتحسين ادارة توزيع المياه لتخدم مساحة 1,6 مليون فدان فى 5 محافظات هى :"أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة" والتى تمثل حوالى 17.3% من إجمالى مصادر المياه فى مصر ، ويستفيد من المشروع حوالى 20% من سكان مصر.

ويأتى انشاء قناطر ديروط الجديدة، ضمن البرنامج القومى لإعادة تأهيل وإحلال القناطر الرئيسية على نهر النيل، وشبكة الترع القومية حيث تتكون من مجموعة من القناطر التى تصب فى 7 ترع من ضمنها "الإبراهيمية وبحر يوسف" كما يشمل المشروع تطوير منظومة التحكم فى إدارة المياه على الترع التى تتغذى من القناطر،وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) التى تقوم بتمويل المشروع .

وقام المعهد بعمل الدراسات الهيدروليكية أيضاً لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية باستخدام نموذج هيدروليكى ثلاثى الأبعاد يمثل جزء من نهر النيل قدرة 4 كيلو مترات ، منها كيلومتر واحد أمام قناطر أسيوط الحالية ،وثلاثة كيلو مترات خلفها، كما تم تمثيل مكونات مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وهى المفيض الذى يتكون من ثمانية فتحات عرض كل فتحه 17 متر ، ومحطة الكهرباء التى تتكون من أربعة وحدات وهويسين بطول 160متر وعرض 17متر للهويس الواحد، والمكون الأخير عبارة عن سد ركامى لغلق باقى مجرى نهر النيل.

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