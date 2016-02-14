القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المتهم" محمد. أ. د " 36 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1418 لسنة 2013 مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " سلاح" والمتهم "محمد. أ .أ" 33 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 22 لسنة 2015 قسم أول، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم" نضال. ف. م" 34 سنة عاطل مقيم الشيخ زويد ـــ شمال سيناء مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1085 لسنة 2015 قسم ثالث، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات"
>والمتهم" عبدالرحمن .ح .س" 25 سنة عاطل مقيم التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4277 لسنة 2011 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " هتك عرض" والمتهم " عمرو .ع .م" 25 سنة عاطل مقيم باب الشعرية ــ القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1657 لسنة 2011 جنايات باب الشعرية، والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة " مخدرات".
والمتهمة " منى. أ .ع " 35 سنة ربة منزل مقيمة الشيخ غريب ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليها فى ( 16 ) حكم قضائى والمقضى فيها بالحكم لمدة 13 سنة بتهم " تبديد".
> والمتهم " محمد. م. أ" 35 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 336 لسنة 2016 جنح قسم ثان بتهمة ( سرقة متجر) والمتهم " جمال .م. ص" 31 سنة عاطل مقيم أبوصوير المحطة ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 10924 لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير بتهمة ( سرقة) .
والمتهم " محمود. ن. م" 25 سنة عاطل مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 693 لسنة 2016 جنح قسم أول بتهمة ( سرقة) والمتهم " محمود. س .ع " 22 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 624 لسنة2016 جنح قسم أول بتهمة ( سرقة).
تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.