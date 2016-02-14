القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية ومطلوبين لدى التحقيق فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المتهم" محمد. أ. د " 36 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1418 لسنة 2013 مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " سلاح" والمتهم "محمد. أ .أ" 33 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 22 لسنة 2015 قسم أول، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم" نضال. ف. م" 34 سنة عاطل مقيم الشيخ زويد ـــ شمال سيناء مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1085 لسنة 2015 قسم ثالث، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات"

>والمتهم" عبدالرحمن .ح .س" 25 سنة عاطل مقيم التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4277 لسنة 2011 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " هتك عرض" والمتهم " عمرو .ع .م" 25 سنة عاطل مقيم باب الشعرية ــ القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1657 لسنة 2011 جنايات باب الشعرية، والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة " مخدرات".

والمتهمة " منى. أ .ع " 35 سنة ربة منزل مقيمة الشيخ غريب ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليها فى ( 16 ) حكم قضائى والمقضى فيها بالحكم لمدة 13 سنة بتهم " تبديد".

> والمتهم " محمد. م. أ" 35 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 336 لسنة 2016 جنح قسم ثان بتهمة ( سرقة متجر) والمتهم " جمال .م. ص" 31 سنة عاطل مقيم أبوصوير المحطة ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 10924 لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير بتهمة ( سرقة) .

والمتهم " محمود. ن. م" 25 سنة عاطل مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 693 لسنة 2016 جنح قسم أول بتهمة ( سرقة) والمتهم " محمود. س .ع " 22 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 624 لسنة2016 جنح قسم أول بتهمة ( سرقة).

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.