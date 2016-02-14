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استئناف محاكمة 47 متهما إقتحام قسم التبين.. اليوم

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استئناف محاكمة 47 متهما إقتحام قسم التبين.. اليوم استئناف محاكمة 47 متهما إقتحام قسم التبين.. اليوم
تستئانف اليوم الاحد الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة باكاديمية الشرطة،نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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