سرقة كابلات كهرباء ملعب مركز الداخلة منذ عامين دون اتخاذ إجراءات قانونية

رغم الاعتمادات المالية الهائلة التى تم تخصيصها لصالح قطاع الشباب والرياضة بالوادى الجديد، والتى تم استغلالها بطريقة خاطئة مما استدعى إحالة المدير السباق للقطاع و3 مديرى إدارات إلى النيابة العامة، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما، وتم الإفراج عنهم بعد التصالح وسداد مستحقات الدولة، إلا أن مظاهر الفساد ما زالت تسيطر على عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث حصل "اليوم السابع" على تقرير للتفتيش المالى والإدارى بالمديرية بشأن واقعة سرقة كابلات وترانسات الإضاءة لملعب مركز شباب الداخلة، والتى تصل قيمتها إلى آلاف الجنيهات دون الانتهاء من إنجاز هذا التقرير بمحاسبة المسئول عن ذلك، حيث تم إعداد التقرير منذ أكثر من عام دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة المسئول عن سرقة تلك الأجهزة والكابلات.

ورصد تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمديرية هذه المخالفة التى تم إعداد مذكرة بها، والتى رصدت تغيب مدير مركز الشباب والفنيين والعاملين بالمركز رغم إرسال إشارة لهم بالحضور، وتبين أن واقعة السرقة قد حدثت عام 2013م، وتبين عدم وجود 12 ترانس كهرباء، والكابلات الموصلة من اللوحة الرئيسية إلى اللوحات الفرعية لأعمدة الإنارة، خاصة فى ملعب كرة القدم، حيث انتهى تقرير التفتيش المالى والإدارى بعد الاطلاع على المرفقات الواردة بهذا الشأن إلى التأكيد أن الملاحظات التى خلص إليها التقرير المعد منذ عام 2013 هى مسئولية مجلس إدارة مركز شباب الداخلة، وأن الملعب غير مضاء تماما، كما يوجد بالملعب 5 لوحات كهربائية تمد اللوحات الفرعية بالكهرباء، ولم تستطع اللجنة حصر المفقودات لعدم وجود مهندس كهرباء .

وتضمن التقرير أيضا تعقيبا من فنى الكهرباء المختص وتضمن وجود عطل فى جميع الأبراج نتيجة عدم وجود الكابلات الموصلة من اللوحات الرئيسية إلى الفرعية، وغياب 12 "ترامس" لـ14 برجا وعدم وجود 3 بوادىْ إضاءة للبرج الأول وعدم وجود الكابلات الموصلة من اللوحات الرئيسية إلى 5 كشافات بطول العمود مع وجود تهتك وعدم صلاحية بعض الكابلات.

ورأت اللجنة التى قامت بإعداد التقرير الفنى المختص بضرورة تطبيق المادة رقم 40 من قانون الهيئات الشبابية والرياضية رقم 577 لسنة 75 وتعديلاته، وتحمل مجلس إدارة مركز شباب الداخلة مسئولية المسروقات كل فيما يخصه، وتحملهم أيضا مسئولية عدم الإبلاغ للجهات المختصة عن واقعة السرقة.

>



>