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مدير المساجد بأوقاف سوهاج: لا بد من محاسبة تيمور السبكى على وجه السرعة

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مدير المساجد بأوقاف سوهاج: لا بد من محاسبة تيمور السبكى على وجه السرعة مدير المساجد بأوقاف سوهاج: لا بد من محاسبة تيمور السبكى على وجه السرعة
قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج، أن ما ادعاه تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على نساء الصعيد يجعل المجتمع يضطرب من هؤلاء الذين يرمون الناس بالباطل فيقذفون الناس لحاجة فى نفوسهم المريضة.

وأضاف اللاوى فى تصريح خاص لـ اليوم السابع " أن المرأة الصعيدية من خلال أمومتها تصنع الرجل الصعيدى رجولة وشهامة ومروءة ونبلا وغيرة على العرض من خلال شموخ عفتها وأخلاقها التى تجابه بها شموخ الجبال التى تحيط بها، مؤكدا على أن المرأة الصعيدية تعرف للعالم كله بحشامتها وعفتها مطالبا بمحاسبة السبكى على وجه السرعة.

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