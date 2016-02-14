رئيسة مبادرة "نداء": نسعى لتقليل معدلات الفقر بمصر بعد وصولها لـ58%

أكدت الدكتورة هبة حندوسة رئيس المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ومبادرة "نداء"، أن المبادرة تهدف تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، وتقليل معدلات الفقر التى بلغت مؤخرا لـ58% من إجمالى سكان مصر

وأضافت الدكتورة هبة حندوسة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن برنامج مبادرة "نداء"، يدخل ضمن برامج المشروعات الانمائية للأمم المتحدة "UND"، وذلك بالتعاون مع وزارتى التعاون الدولى المصرية ، والتنمية الدولية البريطانية ،والوكالة السويدية للتعاون الدولى من أجل التنمية "SIDA"، وصندوق ساويرس للتنمية، وصندوقى الإخوة روكلفر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، وشركة كوكا كولا العالمية.

وأوضحت رئيسة مبادرة "نداء"، أن المبادرة نجحت خلال 4 سنوات منذ انطلاقها فى تدوير 2823 طنا من المخلفات التى ساعدت فى انتاج 3812 طن كومبوست، بالإضافة إلى 165 طن علف غير تقليدى و617 طن من السيلاج، ووفرت ما يقرب من 509 فرصة عمل .

- مبادرة "نداء" تطلق مؤتمر "دور المرأة فى التنمية الريفية المستدامة" لتقديم الرعاية للمناطق الفقيرة بالأقصر.. هبة حندوسة: أرسلنا 10 فتيات للهند لاكتساب مهارات جديدة فى عمل المفارش اليدوية والملابس