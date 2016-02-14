أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيسة مبادرة "نداء": نسعى لتقليل معدلات الفقر بمصر بعد وصولها لـ58%

Google+ Print
رئيسة مبادرة "نداء": نسعى لتقليل معدلات الفقر بمصر بعد وصولها لـ58% رئيسة مبادرة "نداء": نسعى لتقليل معدلات الفقر بمصر بعد وصولها لـ58%
أكدت الدكتورة هبة حندوسة رئيس المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ومبادرة "نداء"، أن المبادرة تهدف تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، وتقليل معدلات الفقر التى بلغت مؤخرا لـ58% من إجمالى سكان .

وأضافت الدكتورة هبة حندوسة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن برنامج مبادرة "نداء"، يدخل ضمن برامج المشروعات الانمائية للأمم المتحدة "UND"، وذلك بالتعاون مع وزارتى التعاون الدولى المصرية ، والتنمية الدولية البريطانية ،والوكالة السويدية للتعاون الدولى من أجل التنمية "SIDA"، وصندوق ساويرس للتنمية، وصندوقى الإخوة روكلفر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، وشركة كوكا كولا العالمية.

وأوضحت رئيسة مبادرة "نداء"، أن المبادرة نجحت خلال 4 سنوات منذ انطلاقها فى تدوير 2823 طنا من المخلفات التى ساعدت فى انتاج 3812 طن كومبوست، بالإضافة إلى 165 طن علف غير تقليدى و617 طن من السيلاج، ووفرت ما يقرب من 509 فرصة عمل .


>- مبادرة "نداء" تطلق مؤتمر "دور المرأة فى التنمية الريفية المستدامة" لتقديم الرعاية للمناطق الفقيرة بالأقصر.. هبة حندوسة: أرسلنا 10 فتيات للهند لاكتساب مهارات جديدة فى عمل المفارش اليدوية والملابس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر