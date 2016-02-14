"الصحة": إدراج عقار هيوميرا لعلاج "الروماتويد" المستعصى على نفقة الدولة

أكد الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه تمت الموافقة لأول مرة على علاج حالات الروماتويد المستعصية بعقار "الهيوميرا" ، على نفقة الدولة.

وقال الدكتور تامر حامد رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه تم إدخال خط جديد لعلاج مرض التصلب المتعدد بعقار "جيلينا" للحالات التى لا تستجيب بعقار "البيتافيرون"

وأوضح أن سعر عقار جيلينا فى السوق الحرة 15 ألف جنية، مشيراً إلى أنه يتم الحصول علية من خلال برامج العلاج على نفقة الدولة بسعر 6900 جنية .

- مصدر: وزير الصحة يشكل لجنة قانونية للرد على قرارات "عمومية الأطباء"