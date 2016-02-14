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مباحث مينا البصل بالإسكندرية تشن حملة أمنية وتضبط أسلحة نارية وهاربة من المؤبد

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مباحث مينا البصل بالإسكندرية تشن حملة أمنية وتضبط أسلحة نارية وهاربة من المؤبد مباحث مينا البصل بالإسكندرية تشن حملة أمنية وتضبط أسلحة نارية وهاربة من المؤبد
نجحت مباحث قسم شرطة مينا البصل برئاسة المقدم وائل الحيوى، فى ضبط عدد من الخارجين عن القانون فى حملة أمنية استهدفت شوارع دائرة القسم.

وتمكنت الحملة التى قام بها ضباط القسم كل من الرائد محمد سمير والنقيب إسلام حمد والرائد أحمد الصيرفى من ضبط "محمد.ب" – 46 سنة مقيم بمنطقة المفروزة دائرة قسم شرطة مينا البصل وبحوزته طبنجة و3 طلقات 9 مم، و"أحمد.ع" – 31 سنة مقيم كرموز وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين، أثناء محاولتهم بث الرعب فى نفوس المواطنين بغرض البلطجة وفرض إتاوات.

كما تم ضبط 5 تجار للمواد المخدرة بالمناطق العشوائية أثناء محاولتهم توزيعها وبلغت الكمية المضبوطة طربتين ونصف لمخدر الحشيش، وضبط "هدى .أ" 30 سنة مقيمة القبارى، هاربة من الحكم بالسجن المؤبد فى قضية اتجار بالمواد المخدرة.

تم تحرير محاضر بالقضايا، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365