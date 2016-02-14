اليوم.. بداية الفصل الدراسى الثانى بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن اليوم الأحد بدء الدراسة وهو أول أيام الفصل الدراسى الثانى بالجامعة، وأن الجامعة جاهزة لاستقبال طلابها، مؤكدا أن الفصل الدراسى الثانى سيشهد نشاطا ملحوظا للطلاب مع استكمال خطة النشاط التى وضعتها الجامعة مع بداية العام.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، فى تصريحات صحفية، على استمرار عقد الندوات التثقيفية والبرامج الإرشادية للطلاب وتوفير مساحة من الزمن لممارسة النشاط بواقع ساعتين فى الأسبوع يمارس الطلاب فيها النشاط بألوانه المختلفة.

وقال الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع الكليات أعلنت عن جداول الفصل الدراسى الأول حتى ينتظم الطالب من الساعة الاولى كما تم إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول فى معظم الكليات والباقى خلال الأيام القليلة القادمة مشيرا إلى أن هناك برنامج حافل من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة ونوادى العلوم وغيرها أعدتها الإدارة العامة لرعاية الشباب يستفاد منها آلاف الطلاب على مدار الفصل الدراسى الثانى.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بإنجازات الطلاب المشاركين بأسبوع شباب المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ وما حققوه من إنجازات وكذلك مشاركة شباب ألعاب القوى من الطلبة والطالبات بجامعة أسوان والشباب المشارك فى استعدادات المسابقة القومية إبداع ٤ وذلك خلال إجازة نصف العام.