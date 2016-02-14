أخيرا.. جاري نيفيل يحقق انتصاره الأول بالدوري مع فالنسيا

نجح فالنسيا في تحقيق أول انتصار له تحت قيادة جاري نيفيل في الدوري الإسباني بعد أن هزم ضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ24 من المسابقة.

جاري نيفيل كان قد تولى تدريب فالنسيا في مطلع ديسمبر الماضي وفشل معه في تحقيق الفوز في أي مباراة بالدوري مما جعله عرضة لانتقادات جماهير الفريق.

وجاء فوز نيفيل الأول مع فالنسيا عقب 9 مباريات خسر منهم 4 وتعادل في 5.

وحول فالنسيا تأخره بهدف أوسكار دوراتي لاعب إسبانيول في الدقيقة 52 لانتصار بهدفين بعد أن عدل النتيجة أولا عن طريق ألفارو نيجريدو في الدقيقة 71.

وبعدها بخمس دقائق فقط نجح لاعب ريال مدريد المعار دينيس تشيرشيف أن يسجل هدف الفوز لفالنسيا.

ورفع فالنسيا رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الـ11 فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 22 نقطة في المركز الـ17.