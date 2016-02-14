ضبط سلاح نارى و3 طلقات بحوزة عاطل فى "دراو" بأسوان

تمكنت مباحث مركز شرطة دراو بأسوان، من ضبط عاطل لحيازته سلاح عبارة عن طبنجة عيار 9 مم، و3 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط المتهم "أحمد.ع.ع" 20 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات بمركز شرطة دراو بمعرفة النقيب محمد فرج، معاون مباحث مركز شرطة دراو، بالاشتراك مع النقيب أحمد البدرى، والنقيب سعد اللبينى، ضباط إدارة البحث الجنائى، وتحرر المحضر 357 إدارى مركز شرطة دراو لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.