مباحث نصر النوبة بأسوان تضبط 3 مزارعين بحوزتهم أسلحة نارية

تمكنت مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، من ضبط 3 مزارعين، لحيازتهم 3 أسلحة و5 طلقات.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط "أحمد.ع.ع" 20 سنة، مقيم دائرة مركز كوم أمبو، و"محمد.خ.ع" 24 سنة، مقيم دائرة قسم ثان أسوان، و"أحمد.ج.م" 29 سنة، مقيم دائرة مركز كوم أمبو.

وعثر بحوزة المتهمين الثلاثة على 3 أسلحة نارية عبارة عن طبنجتين وفرد خرطوش، و5 طلقات، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، بمعرفة النقيب أحمد صبرى، معاون مباحث مركز شرطة نصر النوبة، وتحرر المحضر رقم 197 إدارى مركز نصر النوبة لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.